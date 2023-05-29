Сергей Собянин и Михаил Мишустин посетили московский технопарк «Калибр»

Мэр российской столицы Сергей Собянин и глава кабинета министров Михаил Мишустин побывали в технопарке «Калибр». Это одна из самых масштабных площадок высокотехнологичной промышленности, расположенная на северо-востоке Москвы.

Высокие посетители поговорили с предпринимателями - резидентами технопарка, ознакомились с их продукцией. Мишустин и Собянин также провели встречу со студентами вузов, которые принимают участие в образовательной программе молодежного предпринимательства «Я в деле».

Как напомнил градоначальник, в своё время было принято решение, что инновационным центром должна стать вся Москва, поскольку все столичные предприятия так или иначе вовлечены в инновации. Собянин также рассказал об особенностях функционирования платформы i.moscow Московского инновационного кластер.