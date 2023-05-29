Сергей Собянин и Михаил Мишустин посетили московский технопарк «Калибр»
Мэр российской столицы Сергей Собянин и глава кабинета министров Михаил Мишустин побывали в технопарке «Калибр». Это одна из самых масштабных площадок высокотехнологичной промышленности, расположенная на северо-востоке Москвы.
Высокие посетители поговорили с предпринимателями - резидентами технопарка, ознакомились с их продукцией. Мишустин и Собянин также провели встречу со студентами вузов, которые принимают участие в образовательной программе молодежного предпринимательства «Я в деле».
Как напомнил градоначальник, в своё время было принято решение, что инновационным центром должна стать вся Москва, поскольку все столичные предприятия так или иначе вовлечены в инновации. Собянин также рассказал об особенностях функционирования платформы i.moscow Московского инновационного кластер.
Ресурс предоставляет множество возможностей. Он, в частности, может помочь в поиске партнёров и заказчиков, заключении контрактов, обеспечивает меры поддержки, а также представляет инновационные продукты, включая образцы производства. На платформе зарегистрированы уже десятки тысяч предприятий разного уровня.
На сегодня в столице РФ функционирует 51 технопарк, в том числе, семь инвестиционных проектов по созданию технопарков. На данных площадках действуют свыше 2200 компаний с более, чес 72 тыс. сотрудников. С 2016 года объем инвестиций в развитие технопарков мегаполиса превысил 80 миллиардов рублей. На одни рубль налоговых льгот приходится более девяти рублей частных инвестиций.
Общий объем финансирования, который бизнес привлёк благодаря предоставленным мерам поддержки от городских властей в 2022 году составил около 340 миллиардов рублей.
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