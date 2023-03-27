ОЭЗ «Технополис Москва» презентует идеи резидентов на выставке фотоники

Технологии фотоники способны ускорить обработку и передачу данных в 50–100 раз. Они совершенно незаменимы для развития высокоскоростного интернета и пятого поколения сетей связи.

Дизайн-центры, фабрики, тестовые лаборатории и предприятия сформировали на базе ОЭЗ «Технополис Москва» столичную экосистему по проектированию, производству и внедрению фотонных интегральных схем (ФИС).

«В прошлом году на платформе Московского инновационного кластера был создан межотраслевой кластер фотоники. Он объединил столичные предприятия и научно-технические организации, примерно половина из них являются резидентами ОЭЗ «Технополис Москва», – заявил Овчинский.

Они станут участниками специализированной выставки. Компании-резиденты представят собственные разработки, в том числе в рамках импортозамещения. Многие из них уже прошли стадию опытных образцов, заверил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Экспозиция «Фотоника. Мир лазеров и оптики» состоится в московском «Экспоцентре» в последние дни марта – с 28 по 31 число.

