Сергей Левкин: в ЦАО началось строительство гостиничного комплекса

Он уточнил, что работы стартовали по адресу: Большая Татарская улица, владение 21, где появится комплекс из двух корпусов общей площадью 17,4 тысячи квадратных метров, объединённых общим подземным пространством. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2024 году.

По его словам, один из корпусов будет трёхэтажным, его фасад будет выходить на Большую Татарскую улицу. Номера здесь предусмотрены трёхуровневые, тогда как во втором корпусе с переменной этажностью от шести до восьми этажей, запроектированы не только одноуровневые и двухуровневые номера, но и номера с террасами.

Лёвкин рассказал, что с начала 2023 года в ЦФО уже введены в эксплуатацию три гостиничных комплекса на 528 номеров - в Хамовниках, Тверском и Пресненском районах.

«До конца года планируется ввод ещё одной гостиницы в районе Замоскворечье и тогда в номерной фонд ЦАО добавятся ещё 240 номеров», - заключил он

