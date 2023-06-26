Сергей Левкин: в ЦАО началось строительство гостиничного комплекса
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин заявил, что в Центральном административном округе (ЦАО) началось строительство гостиничного комплекса на 73 номера, сообщает пресс-служба московского правительства.
Он уточнил, что работы стартовали по адресу: Большая Татарская улица, владение 21, где появится комплекс из двух корпусов общей площадью 17,4 тысячи квадратных метров, объединённых общим подземным пространством. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2024 году.
По его словам, один из корпусов будет трёхэтажным, его фасад будет выходить на Большую Татарскую улицу. Номера здесь предусмотрены трёхуровневые, тогда как во втором корпусе с переменной этажностью от шести до восьми этажей, запроектированы не только одноуровневые и двухуровневые номера, но и номера с террасами.
Лёвкин рассказал, что с начала 2023 года в ЦФО уже введены в эксплуатацию три гостиничных комплекса на 528 номеров - в Хамовниках, Тверском и Пресненском районах.
«До конца года планируется ввод ещё одной гостиницы в районе Замоскворечье и тогда в номерной фонд ЦАО добавятся ещё 240 номеров», - заключил он
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru