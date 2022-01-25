«Ждите»: Россиянам предсказали «сверхвысокие цены на все»

Вадим Панов: «Жаль, что речь в законе идет только о рецидивистах, то есть о тех, кто во второй раз совершил тяжелое преступление. С другой стороны, я понимаю, что приговаривать к столь суровому наказанию после первого случая не позволяют наши моральные ценности. Я согласен с мнением комитета Совета Федерации и думаю, что это будет правильный и нужный закон. Ведь случаев рецидива очень много», - резюмировал он.

