«Ждите»: Россиянам предсказали «сверхвысокие цены на все»
Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Оценены последствия возможного запрета криптовалют для России
По некоторым данным, доклад ЦБ, в котором говорилось о запрете криптовалют, уже стал причиной приостановки проекта по строительству сети дата-центров, используемых также для майнинга. Сейчас Россия находится на третьем месте в мире по объему вычислительных мощностей, используемых для майнинга, — после США и Казахстана. Среди основных негативных последствий для российской экономики эксперты называют потерю потенциальных налогов и платы за электроэнергию, отток IT-специалистов, риск появления подпольных площадок для майнинга.
Вадим Панов: «Будем откровенны, заявление Центробанка о возможном запрете криптовалют на территории России наделало столько шуму, что волей не волей начинаешь думать, что Эльвира Набиуллина устала отвечать на вопрос, почему покупательная способность рубля так сильно упала, и вбросила новую, свежую тему. Тем самым, она напомнила советское политбюро позднейшего периода, когда они все стремились запрещать: джинсы, жвачку, новую музыку. Главное было запретить», - сравнил писатель.
Миру пообещали сверхвысокие цены на нефть
В 2022 году мир может столкнуться со сверхвысокими ценами на нефть, пообещали аналитики. Поводом для скачка может стать недоинвестирование отрасли.
Вадим Панов: «Честно говоря, в этой новости нет ничего удивительно. Миру в последние два года обещают, а самое печальное, делают сверхвысокие цены на все: на продукты, на строительные материалы, на автомобили. Обратите внимание, цены растут везде и растут очень быстро. А нефть всего лишь остается в тренде, почему бы не подрасти? Ждите, будут сверхвысокие цены на все», - спрогнозировал собеседник НСН.
Комитет Совфеда поддержал закон о пожизненном заключении для педофилов
Комитет Совета Федерации по соцполитике рекомендовал палате одобрить закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов. Сенаторы намерены рассмотреть документ на заседании 26 января.
Вадим Панов: «Жаль, что речь в законе идет только о рецидивистах, то есть о тех, кто во второй раз совершил тяжелое преступление. С другой стороны, я понимаю, что приговаривать к столь суровому наказанию после первого случая не позволяют наши моральные ценности. Я согласен с мнением комитета Совета Федерации и думаю, что это будет правильный и нужный закон. Ведь случаев рецидива очень много», - резюмировал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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