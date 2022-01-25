«Ждите»: Россиянам предсказали «сверхвысокие цены на все»

Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Оценены последствия возможного запрета криптовалют для России

По некоторым данным, доклад ЦБ, в котором говорилось о запрете криптовалют, уже стал причиной приостановки проекта по строительству сети дата-центров, используемых также для майнинга. Сейчас Россия находится на третьем месте в мире по объему вычислительных мощностей, используемых для майнинга, — после США и Казахстана. Среди основных негативных последствий для российской экономики эксперты называют потерю потенциальных налогов и платы за электроэнергию, отток IT-специалистов, риск появления подпольных площадок для майнинга.

Вадим Панов: «Будем откровенны, заявление Центробанка о возможном запрете криптовалют на территории России наделало столько шуму, что волей не волей начинаешь думать, что Эльвира Набиуллина устала отвечать на вопрос, почему покупательная способность рубля так сильно упала, и вбросила новую, свежую тему. Тем самым, она напомнила советское политбюро позднейшего периода, когда они все стремились запрещать: джинсы, жвачку, новую музыку. Главное было запретить», - сравнил писатель.

2

Миру пообещали сверхвысокие цены на нефть

В 2022 году мир может столкнуться со сверхвысокими ценами на нефть, пообещали аналитики. Поводом для скачка может стать недоинвестирование отрасли. 

Вадим Панов: «Честно говоря, в этой новости нет ничего удивительно. Миру в последние два года обещают, а самое печальное, делают сверхвысокие цены на все: на продукты, на строительные материалы, на автомобили. Обратите внимание, цены растут везде и растут очень быстро. А нефть всего лишь остается в тренде, почему бы не подрасти? Ждите, будут сверхвысокие цены на все», - спрогнозировал собеседник НСН.

3

Комитет Совфеда поддержал закон о пожизненном заключении для педофилов

Комитет Совета Федерации по соцполитике рекомендовал палате одобрить закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов. Сенаторы намерены рассмотреть документ на заседании 26 января.

Вадим Панов: «Жаль, что речь в законе идет только о рецидивистах, то есть о тех, кто во второй раз совершил тяжелое преступление. С другой стороны, я понимаю, что приговаривать к столь суровому наказанию после первого случая не позволяют наши моральные ценности. Я согласен с мнением комитета Совета Федерации и думаю, что это будет правильный и нужный закон. Ведь случаев рецидива очень много», - резюмировал он.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Вадим Панов
ТЕГИ:Авторские НовостиЦена На НефтьЭльвира Набиуллина
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