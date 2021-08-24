Сенаторы предложили изменить стоимость квадратного метра жилья в России
В России могут пересмотреть расчетную стоимость квадратного метра жилья в регионах при переселении граждан из аварийных домов, сообщает ТАСС со ссылкой на инициативу главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова.
По его словам, одна из причин роста стоимости квадратного метра жилья заключается в подорожании стройматериалов. Инициатива направлена помощнику президента РФ Максиму Орешкину.
Как следует из документа, пересмотр расчетной стоимости «квадрата» позволит стимулировать строительство жилья и достичь сбалансированности бюджетов регионов.
В настоящее время стоимость жилья практически повсеместно занижена из-за того, что законодательство не успевает за ростом цен на стройматериалы, и ее необходимо привести к реальной.
Как сообщалось, стоимость жилья на вторичном рынке в Москве с мая 2017 года по май 2021 года увеличилась почти на треть, в Санкт-Петербурге - почти на 50%.
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