Сенаторы предложили изменить стоимость квадратного метра жилья в России

По его словам, одна из причин роста стоимости квадратного метра жилья заключается в подорожании стройматериалов. Инициатива направлена помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

Как следует из документа, пересмотр расчетной стоимости «квадрата» позволит стимулировать строительство жилья и достичь сбалансированности бюджетов регионов.

В настоящее время стоимость жилья практически повсеместно занижена из-за того, что законодательство не успевает за ростом цен на стройматериалы, и ее необходимо привести к реальной.

Как сообщалось, стоимость жилья на вторичном рынке в Москве с мая 2017 года по май 2021 года увеличилась почти на треть, в Санкт-Петербурге - почти на 50%.

