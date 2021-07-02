В России суд впервые изъял у гражданина-банкрота единственное жилье

Гражданин прошел процедуру признания банкротства в 2018 году, после чего суд изъял его единственное жилье. После кредиторы выступили с предложением заменить квартиру Поторочина на однокомнатную, которая удовлетворит его потребности и соблюдет право гражданина на жилище. Суд принял такое решение, оспорить которое не получилось.

Ранее стало известно, что жители российских домов могут самостоятельно определить размер взносов за жилищные услуги на общем собрании собственников и даже снизить их. Об этом URA.RU рассказала председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

