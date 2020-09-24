Повысить прожиточный минимум до 11 653 предложил Минтруд

Величину прожиточного минимума в России в предстоящем году предлагается установить на уровне 11 653 рублей. Об этом рассказал замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов. Он отметил, что прогнозная величина среднедушевого прожиточного минимума в целом по России в 2020 году составит 11 241 рубль.

«При условии его увеличения на индекс потребительских цен на 2021 год (3,7%) значение прожиточного минимума составит 11 653 рубля», - отметил пудов.

Говоря о размере МРОТ, замглавы Минтруда подчеркнул, что по сравнению с действующим минимальным размером оплаты труда (12 130 рублей) рост составит 105,5%.

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Между тем, правительство предложило изменить систему расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), исходя не из подсчета стоимости потребительской корзины, а от средне-медианного среднедушевого дохода в России. Об этом на онлайн-брифинге НСН «Антирекорд дефицита ПФР: с чем останутся пенсионеры?» заявил председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:МРОТПрожиточный МинимумДеньги
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