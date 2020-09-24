Повысить прожиточный минимум до 11 653 предложил Минтруд
Величину прожиточного минимума в России в предстоящем году предлагается установить на уровне 11 653 рублей. Об этом рассказал замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов. Он отметил, что прогнозная величина среднедушевого прожиточного минимума в целом по России в 2020 году составит 11 241 рубль.
«При условии его увеличения на индекс потребительских цен на 2021 год (3,7%) значение прожиточного минимума составит 11 653 рубля», - отметил пудов.
Говоря о размере МРОТ, замглавы Минтруда подчеркнул, что по сравнению с действующим минимальным размером оплаты труда (12 130 рублей) рост составит 105,5%.
Между тем, правительство предложило изменить систему расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), исходя не из подсчета стоимости потребительской корзины, а от средне-медианного среднедушевого дохода в России. Об этом на онлайн-брифинге НСН «Антирекорд дефицита ПФР: с чем останутся пенсионеры?» заявил председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 595 / сут.
Умерли
19 948+149 / сут.
Выздоровели
930 тыс.+6 130 / сут.
- В Совфеде рассказали о поступавших сенатору Климову угрозах
- Тиньков предложил сделать Грефа премьер-министром России
- Повысить прожиточный минимум до 11 653 предложил Минтруд
- Стала известна цена препарата «Авифавир» для лечения COVID-19
- Кремль отреагировал на выдвижение Путина на Нобелевскую премию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru