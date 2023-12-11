Яйца в опасности: В Госдуме не хотят пускать иностранных фермеров на российский рынок

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор на фоне существенного роста цен на яйца в России разрешил поставки этой продукции 21 турецкому предприятию. По данным ведомства, право на ввоз яиц с 23 ноября получили четыре турецких птицеводческих предприятия, с 8 декабря — еще 17 предприятий. Кроме того, в середине ноября разрешили ввоз яиц из Азербайджана. По словам Кашина, подобные меры помогут исправить ситуацию лишь временно.

«Открывать рынок зарубежным фермерам опасно. Это может временно повлиять на снижение цен, но в то же время существенно ударить по отечественному производителю. В этом плане нужно доверять профессионалам, Минсельхоз держит руку на пульсе. Однако нельзя допустить ошибок, которые были совершены в 1990-е в угоду нашим недругам (в то время — партнерам), нуворишам и предателям, “пятой колонне”, которая разваливала все и вся. Закупка куриных яиц за границей должна находиться под строгим контролем соответствующих ведомств — Минсельхоза и Россельхознадзора», — сказал Кашин.

Собеседник НСН также пояснил, с чем связано подорожание куриных яиц в России.

«Наше птицеводство (замечу — лучшую в мире птицеводческую и селекционную отрасль под руководством академика Фисинина) уже полностью уничтожили в 1990-х. Были ликвидированы птицефабрики, экспериментальная научная база. Сейчас, с введением санкций, мы вынуждены в экстренном порядке ее восстанавливать. Сразу нашлись деньги для строительства, которое, думаю, завершится в следующем году. К тому же, очень сильно завышены цены на электроэнергию. Например, на одной из птицеводческих житниц в Ленинградской области киловатт-час энергии стоит 12 рублей при средней стоимости 8 рублей. При этом рядом работает АЭС, где себестоимость энергии — чуть больше рубля за киловатт-час. Есть и другие затраты — от ветеринарного препарата до кормов. Например, сегодня за комбайн мы должны платить 1700 тонн отборного зерна, за тонну дизельного топлива — 8-9 тонн отборного зерна. Мы в советское время покупали за одну тонну зерна две тонны дизеля», — добавил депутат.

В заключение Кашин назвал животноводство в России нерентабельным.

«Животноводство сегодня идет в минусовой зоне. Мы вынуждены в Госдуме создать группу под руководством заместителя председателя Госдумы Алексея Гордеева, куда вошли заместители министерства из семи ведомств, чтобы в конце концов сбалансировать систему затрат на продовольственные товары первой необходимости и возложить ответственность за цены на профильных министров. Советские экономисты и зарубежный опыт показывают: когда уровень рентабельности ниже 30%, невозможно вести расширенное производство и тем более реконструкцию, наращивание и так далее. Нельзя говорить о беспричинном росте цен. При этом большого дефицита продукции сегодня нет. Еще раз подчеркну, что ситуация в первую очередь связана с затратным механизмом. Именно здесь надо наводить порядок», — подытожил он.

Ранее заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина назвала ажиотаж вокруг куриных яиц искусственным. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

