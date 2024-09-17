СМИ: Россиянам присылают уведомления о налоге на вклады
Россияне стали получать уведомления от Федеральной налоговой службы о начисленном налоге на процентные доходы по банковским депозитам за 2023 год, сообщает РБК.
В уведомлении перечисляются кредитные организации, в которых были открыты вклады, сумма процентов по счетам и депозитам, сумма, с которой должен быть уплачен налог, а также общий размер выплаты. Информация отображается в личных кабинетах налогоплательщиков.
Налог коснется граждан, которые размещали деньги на банковских счетах и депозитах в прошлом году и получили процентный доход, превышающий необлагаемую налогом сумму. Налог необходимо уплатить до 1 декабря 2024 года.
Ранее Минфин определился с параметрами расчета налога на длинные вклады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru