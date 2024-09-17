СМИ: Россиянам присылают уведомления о налоге на вклады

В уведомлении перечисляются кредитные организации, в которых были открыты вклады, сумма процентов по счетам и депозитам, сумма, с которой должен быть уплачен налог, а также общий размер выплаты. Информация отображается в личных кабинетах налогоплательщиков.

Налог коснется граждан, которые размещали деньги на банковских счетах и депозитах в прошлом году и получили процентный доход, превышающий необлагаемую налогом сумму. Налог необходимо уплатить до 1 декабря 2024 года.

Ранее Минфин определился с параметрами расчета налога на длинные вклады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

