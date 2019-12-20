Сенат США принял бюджет на 2020 год

20 декабря 201901:09

Американский сенат принял федеральный бюджет на 2020 год. Об этом сообщает РИА Новости.

В ближайшем времени документ будет передан на подпись президенту Дональду Трампу. По данным агентства, общий объем расходов федерального бюджета составил более $1,4 трлн.

В ходе голосования 81 сенатор проголосовал «за», 11 высказались против.


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ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
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