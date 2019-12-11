Путин прокомментировал неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей

Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением о преступлении в отношении него Не поможет ФСБ, придется обращаться к президенту – Голунов в интервью НСН «Секретное» дело о наркотиках Президент Путин не ответил на вопрос о деле Голунова на заседании СПЧ