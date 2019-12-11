Путин прокомментировал неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей
11 декабря 201923:14
Президент России Владимир Путин оценил доклад главы Счетной палаты Алексея Кудрина, согласно которому неисполнение расходов бюджета текущего года составил 1 триллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
«Что-то многовато», - отреагировал президент.
Кудрин заявил, что такая сумма зафиксирована впервые, отметив, что, по его мнению, это связано с излишней бюрократией. Он также выразил надежду, на более ритмичное исполнение бюджета в 2020 году.
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы 3 декабря.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: Владимир Путин разводит руками
ТЕГИ:Владимир ПутинБюджет
Горячие новости
- Путин прокомментировал неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей
- Reuters: ЕС продлит санкции против России за “аннексию Крыма”
- В сенате США одобрили проект, касающийся признания РФ «спонсором терроризма»
- Стала известна причина смерти Лужкова
- Появилось видео депутатского побоища в Верховной раде