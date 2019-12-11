Путин прокомментировал неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей

11 декабря 201923:14

Президент России Владимир Путин оценил доклад главы Счетной палаты Алексея Кудрина, согласно которому неисполнение расходов бюджета текущего года составил 1 триллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Что-то многовато», - отреагировал президент.

Кудрин заявил, что такая сумма зафиксирована впервые, отметив, что, по его мнению, это связано с излишней бюрократией. Он также выразил надежду, на более ритмичное исполнение бюджета в 2020 году.

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы 3 декабря.


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