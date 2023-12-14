Сенат одобрил оборонный бюджет США на 2024 год объемом $886 млрд
Сенат Соединенных Штатов поддержал оборонный бюджет государства на 2024 финансовый год объемом в 886 млрд долларов. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на результаты голосования.
Так, документ предполагает ассигнования на оборонные нужды США, увеличенные примерно на 3% по сравнению с показателями 2022 года. После того, как проект оборонного бюджета утвердят сенат и палата представителей, документ будет направлен на подпись американскому лидеру Джо Байдену.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг сообщила, что оказание помощи США Украине может прекратиться в этом году, если конгресс не выделит больше денег. По ее словам, без выделения дополнительного бюджета США не смогут поставлять Киеву боеприпасы и технику, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru