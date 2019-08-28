Семья растет – долги множатся. Половина россиян с детьми имеет кредиты

Исследования Сбербанка показали, что 52% российских семей имеют потребительские кредиты. В то время как, только 28% остальных россиян в возрасте 18-65 лет прибегли к такому поиску средств.

Также аналитики отмечают, что после рождения второго ребенка возрастает интерес к ипотеке у российских семей.