Семья растет – долги множатся. Половина россиян с детьми имеет кредиты
Исследования Сбербанка показали, что 52% российских семей имеют потребительские кредиты. В то время как, только 28% остальных россиян в возрасте 18-65 лет прибегли к такому поиску средств.
Также аналитики отмечают, что после рождения второго ребенка возрастает интерес к ипотеке у российских семей.
В целом, по данным ЦБ, в 2019 году кредитование населения России составит 15-20% (в 2017 году этот показатель был равен 13,2%, в 2018 году – 22,8%).
По мнению представителей банка, рост кредитования объясняется ростом номинальной зарплаты населения, а также снижение ставки (летом 2019 года – менее 15%).
Ранее экономист Михаил Делягин рассказал в эфире НСН, зачем Минэкономразвития поменяло прогноз по росту реальных доходов россиян.
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