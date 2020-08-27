Семьи с детьми 3-7 лет получат по 5 тысяч рублей

Правительство РФ направит в регионы 34 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании кабинета министров.

«Сегодня дополнительно направим 34 млрд рублей субъектам РФ и городу Байконур на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, это около 5 тыс. рублей на ребенка», - цитирует ТАСС Мишустина.

Кабмин выделит 5 млрд рублей на дороги

Ранее на сегодняшнем заседании правительства также было принято решение направить дополнительно 50 млрд рублей на расселение людей из аварийного жилья, а также 5 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры в стране.

Президент России Владимир Путин считает, что «пик проблем» в экономике страны уже пройден. В интервью ведущему ВГТРК Сергею Брилёву глава государства выразил надежду, что в следующем году экономическое восстановление будет обеспечено.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
ТЕГИ:ДетиВыплатыМихаил Мишустин
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