Путин: Пик проблем в экономике пройден
Президент России Владимир Путин считает, что «пик проблем» в экономике страны уже пройден. В интервью ведущему ВГТРК Сергею Брилёву глава государства выразил надежду, что в следующем году экономическое восстановление будет обеспечено.
Пережить пандемию позволили своевременные решения правительства, добавил он.
Кроме того, президент отметил рост резервов России, что создаёт «дополнительную подушку безопасности». Это важно с точки зрения выполнения социальных обязательств, подчеркнул Путин.
Сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что интервью с президентом было записано накануне вечером. Его транслировал телеканал «Россия 24».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru