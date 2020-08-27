Путин: Пик проблем в экономике пройден

Президент России Владимир Путин считает, что «пик проблем» в экономике страны уже пройден. В интервью ведущему ВГТРК Сергею Брилёву глава государства выразил надежду, что в следующем году экономическое восстановление будет обеспечено.

Пережить пандемию позволили своевременные решения правительства, добавил он.

Кроме того, президент отметил рост резервов России, что создаёт «дополнительную подушку безопасности». Это важно с точки зрения выполнения социальных обязательств, подчеркнул Путин.

Сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что интервью с президентом было записано накануне вечером. Его транслировал телеканал «Россия 24».

