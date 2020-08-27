Кабмин выделит 5 млрд рублей на дороги

«Мы продолжаем работу и по развитию дорожной сети в регионах. Сегодня выделим около 5 млрд рублей на эти цели», - цитирует главу правительства ТАСС.

Ранее на заседании кабмина было принято решение направить дополнительно 50 млрд рублей на расселение граждан из аварийного жилья.







