«Бизнес боится»: Эрдоган ждет компенсаций от США за отказ от торговли с РФ

Турция ожидает экономических и политических компенсаций от США, которые своими угрозами разрушают торговые отношения Москвы и Анкары, заявил турецкий политолог Икбаль Дюрре в разговоре с НСН.

Турция договорилась с США о реализации «схемы соблюдения санкций», введенных Вашингтоном против Москвы. Как пишет обозреватель газеты Hürriyet Ханде Фырат, американские власти сначала будут уведомлять Турцию о потенциальных нарушениях ее компаниями антироссийских ограничений.