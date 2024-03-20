«Бизнес боится»: Эрдоган ждет компенсаций от США за отказ от торговли с РФ
Икбаль Дюрре заявил НСН, что Турция ведет параллельные переговоры и с Вашингтоном, и с Москвой, чтобы выбрать наиболее выгодный для себя вариант.
Турция ожидает экономических и политических компенсаций от США, которые своими угрозами разрушают торговые отношения Москвы и Анкары, заявил турецкий политолог Икбаль Дюрре в разговоре с НСН.
Турция договорилась с США о реализации «схемы соблюдения санкций», введенных Вашингтоном против Москвы. Как пишет обозреватель газеты Hürriyet Ханде Фырат, американские власти сначала будут уведомлять Турцию о потенциальных нарушениях ее компаниями антироссийских ограничений.
«Это очень большая проблема для турецких компаний, которые с Россией работают и хотят работать. Давление со стороны США растет. Если мы берем даже прошлый месяц, товарооборот упал в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Компании, у которых есть деловые отношения с западными партнерами, очень боятся иметь дело с Россией. Особенно это касается банков, они просто отказываются обслуживать. Это стало заметным явлением», - рассказал он.
По его словам, Турция не хочет отказывать от партнерства с Россией, но в таком случае рассчитывает на экономическую или политическую компенсацию со стороны США.
«Американские власти имеют доступ каким-то образом ко всем данным – какая компания сколько продает и куда. Турция страдает экономически из-за этого давления властей США. Если Турция не будет торговать в том же объеме с Россией, то логично, что американцы должны компенсировать потери. В этом смысле идут обсуждения и торги. Эти компенсации могут быть не только экономическими, а в плане политических каких-то уступок. Например, Эрдоган хочет совершить большие военные операции на севере Ирака и Сирии. Возможно, Турция хочет, чтобы против нее санкции отменили. Процесс торгов идет», - объяснил Дюрре.
При этом турецкие власти параллельно ведут переговоры и с Москвой в поисках путей обхода санкций, добавил политолог.
«Но это не означает, что турецкие власти одновременно не ведут переговоры с Россией о том, как все-таки эту ситуацию обходить – увеличить наличное обращение или создать какой-то общий турецко-российский банк. Это такой параллельный процесс переговоров», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что проблема с платежами из России на фоне новых санкций США становится критической для турецких экспортеров, поэтому они попросили облегчить способ расчетов для получения оплаты за поставленные товары, передает «Радиоточка НСН».
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