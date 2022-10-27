Сечин назвал введение потолка цен на углеводороды покушением на основы суверенитета
Ограничение уровня цен на нефть и газ подрывает основы рынка и отменяет суверенные права стран на свои ресурсы. Об этом заявил исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления в рамках XV Веронского Евразийского экономического форума.
«Введение потолков - это покушение не только на основы рынка, но и на основы суверенитета. То есть идея по сути заключается в том, чтобы отменить суверенные права стран на собственные ресурсы, потому что "правильным" странам, у которых ресурсов не хватает, они нужны больше, чем "неправильным"», — цитирует Сечина ТАСС.
Как отметил глава «Роснефти», ряд экспертов и политиков в Европе уже открыто обвиняют США в том, что они наживаются на ими же спровоцированном энергетическом кризисе. По словам Сечина, цены на газ в Соединенных Штатах в пять раз ниже европейских, однако чиновники в Европе «предлагают свои далекие от здравого смысла обоснования энергокризиса».
Ранее Запад предложил установить предельную цену на поставки нефти из России. Евросоюз пока не определил потолок стоимости сырья, однако намерен установить его к 25 ноября, пишет «Свободная пресса». Между тем министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить цену на российскую нефть в районе $60 за баррель, отмечает RT.
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