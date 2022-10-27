СМИ: Правительство США может ослабить потолок цен на российскую нефть

Администрация американского президента Джо Байдена решила пересмотреть возможные условия ограничения цен на нефть из России в сторону смягчения. Об этом, сославшись на компетентные источники, сообщил Bloomberg.

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Отмечается, что правительство США свернуло план по установлению потолка цен на российскую нефть в его первоначальном виде вследствие скептического отношения инвесторов и спровоцированного волатильностью цен на нефть и усилиями центральных банков по борьбе с инфляцией растущего риска на финансовых рынках.

По всей видимости, полагают источники Bloomberg, США и Евросоюз дадут согласие на ослабление политики контроля потолка по более высокой цене на нефть, чем предполагалось ранее.

Указано, что сейчас введение ограничения стоимости российской нефти одобрили только страны G7. К ним планирует присоединиться Южная Корея, также делаются попытки привлечь к сотрудничеству Новую Зеландию и Норвегию. При этом представляется очевидным, что Индия и Китай не примут участия в этой инициативе.

Ранее австралийское издание The Conversation заявило, что введение потолка цен на нефть повысит доходы России и что Западу следует пересмотреть политику антироссийских санкций. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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