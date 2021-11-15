Сенатор Лисовский призвал ФАС читать Маркса перед регулировкой цен

Российские чиновники считают, что цены формирует только рынок, но это делает еще и себестоимость, которой никто не занимается, заявил Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.

В октябре стоимость одного килограмма сахара в рознице дошла до 52,8 рублей. Вице-премьер Виктория Абрамченко уже поручила подготовить предложения по недопущению роста внутренних цен.

Лисовский считает, что государственные меры помогают снизить цены, однако реальные затраты растут.

«У нас чиновники почему-то считают, что цены формирует только рынок. А вообще-то, по Карлу Марксу, цены формирует еще и себестоимость. А ею у нас никто не занимается. Реальные затраты растут у всех производителей: и транспорт, и стоимость кредитов, и энергоносителей», - отметил он.

По его словам, необходимо «умерить аппетиты монополий, формирующих основную часть себестоимости».