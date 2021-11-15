Сенатор Лисовский призвал ФАС читать Маркса перед регулировкой цен
Российские чиновники забывают, что цены формирует не только рынок, но и себестоимость, которой никто не занимается, заявил первый зампред комитета Совфеда Сергей Лисовский.
Российские чиновники считают, что цены формирует только рынок, но это делает еще и себестоимость, которой никто не занимается, заявил Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.
В октябре стоимость одного килограмма сахара в рознице дошла до 52,8 рублей. Вице-премьер Виктория Абрамченко уже поручила подготовить предложения по недопущению роста внутренних цен.
Лисовский считает, что государственные меры помогают снизить цены, однако реальные затраты растут.
«У нас чиновники почему-то считают, что цены формирует только рынок. А вообще-то, по Карлу Марксу, цены формирует еще и себестоимость. А ею у нас никто не занимается. Реальные затраты растут у всех производителей: и транспорт, и стоимость кредитов, и энергоносителей», - отметил он.
По его словам, необходимо «умерить аппетиты монополий, формирующих основную часть себестоимости».
«Также надо ввести единый реестр формирования себестоимости сельхозпродуктов. Я об этом говорю уже десять лет. Как показывает опыт США, в которых первый антимонопольный закон был принят еще более 100 лет назад, это возможно. Там тарифы и услуги монополий прекрасно регулируются. Если последние не слушаются, то крупные компании разбиваются на 10-12 мелких для того, чтобы уничтожить монополию. Есть такие примеры. Но, к сожалению, у нас антимонопольная служба вообще этим не занимается», - заявил Лисовский.
Он отметил, что если не следить за себестоимостью, то рыночные регулирования ни к чему не приведут.
Ранее старший эксперт по сахарному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что во время регулирования цен на всех аграрных рынках важно «не заиграться».
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