В Минсельхозе рассказали, как снизить стоимость «борщевого набора»

В Министерстве сельского хозяйства рассказали, как снизить стоимость овощей, входящих в «борщевой набор». Об этом сообщают «Известия».

В ведомстве запланировали 14% увеличение площадей для выращивания картофеля, капусты, моркови и других овощей. К 2025 году они составят 108,3 Га. Планируется также построить новые большие овощехранилища, для создания и реконструкции которых компаниям будет оказана господдержка в размере 20% от фактической стоимости.

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Летом «борщевой набор» подорожал сильнее всех базовых продуктов. Причиной этому называлась нехватка овощей и хранилищ для них. По данным Росстата, в июне 2021 года стоимость свеклы составила 92 рубля за килограмм (в 2020 – 33 рубля), моркови – 82 рубля (против 40 рублей ранее), картофеля - 58 рублей (ранее – 38 рублей), капусты – 38 рублей (против 28 рублей годом ранее).

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ФОТО: flickr/drburtoni
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