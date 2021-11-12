В Минсельхозе рассказали, как снизить стоимость «борщевого набора»

В Министерстве сельского хозяйства рассказали, как снизить стоимость овощей, входящих в «борщевой набор». Об этом сообщают «Известия».

В ведомстве запланировали 14% увеличение площадей для выращивания картофеля, капусты, моркови и других овощей. К 2025 году они составят 108,3 Га. Планируется также построить новые большие овощехранилища, для создания и реконструкции которых компаниям будет оказана господдержка в размере 20% от фактической стоимости.