Себе, не людям. Экономист оценил прогноз Всемирного банка

Всемирный банк (ВБ) представил очередной ежегодный прогноз, согласно которому рост мировой экономики в 2020 году составит 2,5%. В отчете указано, что эту динамику поддержит постепенное восстановление инвестиций и торговли. При этом в США рост ВВП замедлится до 1,8%, в Китае – до 5,9%, а вот в России вырастет до 1,6%.

Экономист Никита Кричевский в эфире НСН заявил, что Всемирный банк составляет прогнозы прежде всего для себя.

«Конечно, мы можем принять к сведению прогноз в 2,5% роста мирового ВВП, но при этом должны понимать, ради каких целей этот прогноз. Уж всяко не для того, чтобы потроллить Россию или другие государства - например, Китай, где темпы экономического роста прогнозируются в несколько раз выше», - прокомментировал эксперт свежий отчет ВБ.

«Суть прогнозов - будь то Всемирного банка, будь то Международного валютного фонда, будь то любых других финансовых институтов, - очень проста. Для того чтобы планировать свою деятельность, им нужно отталкиваться от каких-то макроэкономических плановых показателей. И здесь 2,5% роста мирового ВВП из той же оперы», - считает Кричевский.

По его мнению, прогноз Всемирного банка «нивелируют» два обстоятельства. Первое – то, что ожидания авторов доклада существенно меньше даже прошлогодних темпов экономического роста в мире. По предварительным данным, это более чем 3%, отметил Кричевский. Второе – то, что в мире давно ориентируются не на прогнозы роста экономики как таковой, а на такие показатели, как увеличение количества рабочих мест, мест в начальных и средних школах, вовлеченность населения в экономическое развитие, объяснил экономист.

Согласно оценке aудиторской компaнии PwC, рост мировой экономики в 2020 году замедлится до 3,4%. Экономист Михаил Хазин в интервью НСН отмечал, что темпы роста мировой экономики снижаются с 2008 года.

