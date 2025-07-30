Россия потеряет триллион рублей из-за санкций Трампа против Китая и Индии
Индия сразу же откажется от российской нефти, если Дональд Трамп введет пошлины за торговлю с Россией, а Китай будет пытаться маневрировать, заявил НСН Георгий Остапкович.
Россия потеряет триллион рублей в моменте из-за санкций американского лидера Дональда Трампа против Китая и Индии, заявил НСН научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Дедлайн по урегулированию конфликта на Украине истечет через десять дней начиная с 29 июля, заявил американский президент Дональд Трамп на борту самолета Air Force One перед вылетом из Шотландии. 14 июля Трамп заявил, что недоволен Россией, и пообещал вторичные пошлины «примерно в 100%» в отношении страны и ее торговых партнеров в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Украиной в течение 50 дней. Этот срок должен был истечь 1 сентября. Остапкович спрогнозировал, к чему это приведет.
«Запуск подобного механизма очень опасен с точки зрения цены на нефть. Раньше он говорил о пошлинах в 500%, он может сделать 25%, а может – 150%. В любом случае такие пошлины станут запретительными для Индии и Китая. Это два основных потребителя, они потребляют 85% нашей нефти. Китай может не выполнять это, но им сейчас нет смысла ругаться с США. Америка – это огромный рынок для Китая. Они могут только как-то косвенно маневрировать. А Индия, я думаю, тут же остановит все корабли с российской нефтью. Индия перейдет на другую нефть, у них проблем нет. Они до этого конфликта вообще практически не покупали российскую нефть, у них саудиты есть. Китайцы упертые, они не станут легко соглашаться на санкции, но дополнительные проблемы им тоже не нужны. Они могут платить нам 100%, но попросят понизить цену, например, в два раза, чтобы платить пошлины на эту сумму. Но продавать нефть, допустим, по 30 долларов – это ниже себестоимости. Это уже нам невыгодно», - объяснил он.
В таком случае это будет «стрессом» для экономики России, так как сразу перестроить логистику и найти пути обхода санкций не получится.
«Для нас это будет довольно сложная ситуация. Нефть – это основной источник доходов сегодня для российского бюджета. Начнутся поиски логистики, как составлять пути, обходя санкции. Конечно, пути найдутся, но в моменте это будет удар по бюджету. Мы можем потерять под триллион рублей, возможно, даже больше. Это при том, что у нас уже бюджет на четыре триллиона дефицитный, до конца года он может увеличиться до семи. Конечно, нам такие стрессы не нужны. Но это в моменте, далее будут договоренности», - добавил собеседник НСН.
Американские власти учли все потенциальные негативные последствия возможного введения новых ограничительных мер в отношении Москвы и торговых партнеров России, в том числе тех, которые могут нанести ущерб интересам самих США, сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru