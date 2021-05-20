Счетная палата заявила о снижении воспроизводства дефицитных ресурсов в России
Воспроизводство дефицитных и стратегических ресурсов в период с 2018 по 2020 год в РФ сократился вдвое, сообщается на сайте Счетной палаты. Теперь этот показатель составляет 32%.
В ведомстве заявили о неэффективном управлении государственным фондом недр. Среди прочих проблем в Счетной палате отметили отсутствие системы управления рисками и недостаточность нормативного регулирования, сообщила RT.
Эксперты добавили, что в России не проводятся геологические исследования в отношении 86% дефицитных полезных ископаемых пишет РЕН ТВ. В результате проверки Счетная палата зафиксировала 42 значимых риска, многие из которых можно минимизировать. Отмечается, что увеличение налога на добычу цветных и черных металлов в 3,5 раза также ухудшает ситуацию.
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