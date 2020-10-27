Россия обсудит в ООН притязания США на лунные ресурсы

Россия поднимет в ООН вопрос о притязаниях США на ресурсы Луны. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

В сообщении говорится, данный вопрос будет обсуждаться в апреле 2021 года на сессии юридического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

В апреле 2020 года президент Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право США на добычу космических ресурсов, а также дал поручение в течение шести месяцев обсудить с другими странами соглашения по Луне и другим космическим телам. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил эти планы с вторжением американских военных в Ирак и Афганистан, которые, в своё время, не согласовывались с ООН и международным сообществом.

В 1979 году генеральная ассамблея ООН утвердила соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, заявив, что спутник Земли «не подлежит национальному присвоению ни путём провозглашения на нем суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами». Однако ни Советский Союз, ни США, это соглашение не ратифицировали.

