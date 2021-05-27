Счетная палата рассказала о рекордной неэффективности приватизации в России

План приватизации государственного имущества в период с 2017 по 2019 годы выполнили только на четверть, сообщило издание РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты.

План по приватизации долей государства в акционерных обществах, ООО, ФГУП и при продаже прочего казенного имущества не выполнялся более, чем на 25%. В Счетной палате отметили, что это исторически низкий показатель.