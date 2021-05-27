Счетная палата рассказала о рекордной неэффективности приватизации в России
План приватизации государственного имущества в период с 2017 по 2019 годы выполнили только на четверть, сообщило издание РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты.
План по приватизации долей государства в акционерных обществах, ООО, ФГУП и при продаже прочего казенного имущества не выполнялся более, чем на 25%. В Счетной палате отметили, что это исторически низкий показатель.
Причинами этому стали слабая координация между участниками процедуры, формальный подход к составлению плана и плохое информационное обеспечение. Кроме того, государственные активы продаются значительно дешевле рыночной стоимости, пишет ФАН.
Ранее Росимущество впервые за несколько лет выполнило план по приватизации в 2020 году. В ведомстве уточнили, что за 2021 год в федеральный бюджет поступило более 2 миллиардов рублей, сообщил РЕН ТВ.
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