Власти поменяют механизм формирования цен на топливо

Правительство России скорректирует механизм формирования цен на бензин и дизтопливо, говорится в сообщении пресс-службы правительства, со ссылкой на совещание вице-премьера Александра Новака с представителями федеральных ведомств и нефтяных компаний.

Минэнерго объяснило рост стоимости бензина на АЗС

Как отмечают в кабмине, механизм потребовал корректировки «при текущем курсе и при повышении цен на нефть на мировых рынках». В настоящее время Минфин готовит соответствующий законопроект.

Планируется, что новый механизм заработает с 1 мая текущего года «с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС».

Председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что налоговую политику в отношении рынка топлива в России нужно пересматривать.

Он напомнил, что в России действует демпфирующий механизм для снижения цен на топливо. Его суть в том, что если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:БензинТопливо
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