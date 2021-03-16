Власти поменяют механизм формирования цен на топливо
Правительство России скорректирует механизм формирования цен на бензин и дизтопливо, говорится в сообщении пресс-службы правительства, со ссылкой на совещание вице-премьера Александра Новака с представителями федеральных ведомств и нефтяных компаний.
Как отмечают в кабмине, механизм потребовал корректировки «при текущем курсе и при повышении цен на нефть на мировых рынках». В настоящее время Минфин готовит соответствующий законопроект.
Планируется, что новый механизм заработает с 1 мая текущего года «с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС».
Председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что налоговую политику в отношении рынка топлива в России нужно пересматривать.
Он напомнил, что в России действует демпфирующий механизм для снижения цен на топливо. Его суть в том, что если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли.
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