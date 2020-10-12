Москва вошла в число регионов с самым доступным дизтопливом

Больше всего дизельного топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, а меньше всего – жители Ивановской области, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

В исследовании отмечается, что уровень цен на дизтопливо существенно отличается в разных регионах страны. Так, разница между максимальной и минимальной стоимостью превышает 30%.

Как сообщают эксперты, средние потребительские цены на дизельное топливо в 2020 году составили 48 рублей за литр. Это на 0,6% выше прошлогодних показателей.

Среди лидеров по доступности топливо выделяются северные регионы России, Дальний Восток и Москва. За среднюю зарплату жители ЯНАО могут купить 1875 литров дизельного топлива в месяц, жители Москвы и Чукотского автономного округа - более 1600 литров дизтоплива.

Тем не менее, анализ показывает, что ключевым фактором доступности дизтоплива является уровень зарплаты, а не цены. В регионах, которые попали в нижнюю часть рейтинга, цены на дизтопливо ниже средних по стране.

Республики Северной Осетии, Чечни и Ингушетии вошли в список регионов с самым дешевым топливом – литр стоит меньше 45 рублей. В то же время в среднем по стране стоимость литра дизельного топлива составляет 48,02 рубля.

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