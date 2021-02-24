Счетная палата: госдолг РФ за 2020 год вырос на 39,9%

За 2020 год российский государственный долг увеличился на 39,9%и теперь составляет 18 триллионов 985,6 миллиарда рублей, говорится в докладе Счетной палаты РФ.

На 1 января текущего года госдолг составлял 17,8% от валового внутреннего продукта. За год этот показатель увеличился на 5 триллионов 418 миллиардов рублей.

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Внутренний долг вырос на 4 триллиона 618,5 миллиарда рублей или 45,4% — до 14 триллионов 790,5 миллиарда рублей. Внешние заимствования увеличились на 1,9 миллиарда долларов или 3,5% — до 56,8 миллиарда долларов.

Из документа следует, что уровень долга относительно ВВП является безопасным для страны.

Ранее Счётная палата отметила у нескольких российских регионов серьёзные проблемы с госдолгом. Так, задолженность Мордовии составляет более 51 млрд рублей, долг Псковской области вырос до 17 млрд рублей, Ингушетия должна федеральному бюджету 3,33 млрд рублей.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Счетная ПалатаГосдолг
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