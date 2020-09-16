СМИ: Российский госдолг превысит 21% ВВП в 2023 году

Уровень российского госдолга в ближайшие годы продолжит расти из-за пандемического кризиса. Как пишет РБК со ссылкой на проект федерального бюджета, в 2021 году госдолг достигнет 20,3% ВВП (23,5 триллиона рублей), в 2022 году ожидается около 20,8% ВВП (25,8 триллиона), а в 2023 году составит 21,3% ВВП.

Такая динамика объясняется ростом госзаимствований для покрытия дефицита федерального бюджета, который прогнозируется на протяжении ближайших трёх лет и должен быть снижен с 4,4% ВВП в этом году до 1-1,1% в 2022-2023 годах.

Ранее экономист Владимир Колмаков рассказал Ura.ru, что фактически некоторые социальные инициативы властей будут финансироваться именно за счёт увеличения госдолга – в частности, это выплаты для безработных.

