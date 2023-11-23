Счетная палата: Доля нефтегазовых доходов бюджета стала минимальной за 16 лет

В январе-сентябре текущего года доходы от продажи нефти и газа уменьшились до 28,3% всех поступлений, отмечает РЕН ТВ. Показатель снизился на 15 процентных пунктов в годовом выражении и в 1,5 раза, до 5,58 трлн рублей — в абсолютном выражении, пишет RT.

По данным аналитиков СП, нефтегазовые доходы сократились из-за снижения поступлений налогов на добычу полезных ископаемых и вывозных пошлин на энергоресурсы. Кроме того, на ситуацию повлияло уменьшение средней цены на нефть Urals (с $82,9 до $55,9 за баррель) и продолжение налогового маневра в отрасли, а также введение для месторождений налога на дополнительный доход.

Ожидается, что нефтегазовые поступления РФ в следующем году обеспечат 32,8% доходной части бюджета.

