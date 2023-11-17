Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы

Госдума в окончательном чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Так, бюджет был сформирован, исходя из ожиданий инфляции не выше 4,5% в 2024 году и 4% в следующие два года.

Заложены доходы в 35,1 трлн рублей на 2024 год, 33,6 трлн - на 2025, а также 34,1 трлн – на 2026 год. Расходы соответственно: 36,7 трлн, 34,4 трлн и 35,6 трлн. Таким образом, дефицит по годам ожидается следующим: 0,9%, 0,4%, 0,8%.