СБУ предупредила о риске отключения отопления из-за дефицита угля
Запас топлива на теплоэлектростанциях (ТЭС) Украины достиг критического уровня, нескольким регионам страны грозит отключение отопления. Об этом сообщает «Зеркало недели», ссылаясь на отчет Службы безопасности Украины (СБУ).
СБУ направила правительству Украины документ, в котором отчиталась о состоянии объектов критической инфраструктуры в сфере электроэнергетики. По данным ведомства, в стране не были приняты «надлежащие меры по накоплению угля» на складах ТЭС.
Отмечается, что на 1 декабря текущего года на складах находилось 486,2 тысячи тонн угля, при этом плановое накопление — 2632,7 тысячи тонн. Показатели подтверждают критический низкий запас топлива.
В СБУ подчеркнули, что сложившаяся ситуация угрожает энергетической безопасности страны и может спровоцировать «чрезвычайные события техногенного характера, рост социальной напряженности среди населения и дискредитацию органов государственной власти».
Ранее глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко предупредил жителей Украины о возможных проблемах с отоплением, напоминает «Свободная пресса». По словам Витренко, проблемы могут возникнуть, если в стране ударят 15-градусные морозы, которые сохранятся в течение двух недель.
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