СБУ предупредила о риске отключения отопления из-за дефицита угля

СБУ направила правительству Украины документ, в котором отчиталась о состоянии объектов критической инфраструктуры в сфере электроэнергетики. По данным ведомства, в стране не были приняты «надлежащие меры по накоплению угля» на складах ТЭС.

Отмечается, что на 1 декабря текущего года на складах находилось 486,2 тысячи тонн угля, при этом плановое накопление — 2632,7 тысячи тонн. Показатели подтверждают критический низкий запас топлива.

В СБУ подчеркнули, что сложившаяся ситуация угрожает энергетической безопасности страны и может спровоцировать «чрезвычайные события техногенного характера, рост социальной напряженности среди населения и дискредитацию органов государственной власти».

Ранее глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко предупредил жителей Украины о возможных проблемах с отоплением, напоминает «Свободная пресса». По словам Витренко, проблемы могут возникнуть, если в стране ударят 15-градусные морозы, которые сохранятся в течение двух недель.



