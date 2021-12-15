«Газпром»: Запасы газа на Украине опустились до уровня начала закачки

Запасы газа в подземных хранилищах Украины почти опустились до уровня начала закачки, а в Европе отобрана треть от закачанного летом объема. Об этом сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

Компания отмечает, что в украинских хранилищах запасы газа опустились до 15,34 млрд кубометров, что на 39,2% ниже показателя 2020 года. Так, закачанный при подготовке к зиме газ почти уже весь поднят из хранилищ.