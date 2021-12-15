«Газпром»: Запасы газа на Украине опустились до уровня начала закачки

Запасы газа в подземных хранилищах Украины почти опустились до уровня начала закачки, а в Европе отобрана треть от закачанного летом объема. Об этом сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

Компания отмечает, что в украинских хранилищах запасы газа опустились до 15,34 млрд кубометров, что на 39,2% ниже показателя 2020 года. Так, закачанный при подготовке к зиме газ почти уже весь поднят из хранилищ.

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в условиях европейской системы прокачки газа Украине не нужен долгосрочный договор на транзит газа.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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