«Газпром»: Запасы газа на Украине опустились до уровня начала закачки
Запасы газа в подземных хранилищах Украины почти опустились до уровня начала закачки, а в Европе отобрана треть от закачанного летом объема. Об этом сообщается в Telegram-канале «Газпрома».
Компания отмечает, что в украинских хранилищах запасы газа опустились до 15,34 млрд кубометров, что на 39,2% ниже показателя 2020 года. Так, закачанный при подготовке к зиме газ почти уже весь поднят из хранилищ.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в условиях европейской системы прокачки газа Украине не нужен долгосрочный договор на транзит газа.
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