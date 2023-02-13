Сбережения россиян в зарубежных банках выросли в три раза

За 2022 год объем депозитов граждан России в иностранных банках вырос в три раза, сообщили в Центробанке. Об этом пишет «Коммерсант».

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На 1 января 2023 года сбережения россиян в зарубежных банках составили $94,3 млрд.

В прошлом году наши сограждане пополнили такие депозиты на $63,7 млрд. Это рекордный прирост за всю историю наблюдений, отметили в Банке России.

В ЦБ уточнили, что за четвертый квартал прошлого года россияне перевели на зарубежные депозиты 1,47 трлн рублей. Приток средств отмечался после ослабления ограничений регулятора.

В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 25 апреля 2022 года поднялся выше 79 рублей. Американская валюта подорожала до 73,845 рубля, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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