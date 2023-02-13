Курс евро впервые с апреля 2022 года поднялся выше 79 рублей

Курс евро впервые с 25 апреля 2022 года поднялся выше 79 рублей, об этом свидетельствуют итоги валютных торгов на Московской бирже.

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По данным площадки на 18:07 мск 13 февраля, европейская валюта подорожала на 63 копейки - до 79,075 рубля. Доллар США также стал дороже - курс вырос на 46 копеек, до 73,845 рубля.

Ранее Центробанк России начал устанавливать официальные курсы рубля ещё к девяти иностранным валютам, в перечень были включены дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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