Курс евро впервые с апреля 2022 года поднялся выше 79 рублей

По данным площадки на 18:07 мск 13 февраля, европейская валюта подорожала на 63 копейки - до 79,075 рубля. Доллар США также стал дороже - курс вырос на 46 копеек, до 73,845 рубля.

Ранее Центробанк России начал устанавливать официальные курсы рубля ещё к девяти иностранным валютам, в перечень были включены дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал, сообщает НСН.

