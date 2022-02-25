Сбербанк заверил в доступности наличных средств

Отмечается, что средства доступны в полном объеме. «Средства доступны нашим клиентам в полном объеме», — сообщает банк.

Напомним, в России на фоне специальной операции в отношении Украины значительно возросла волатильность финансовых рынков, курс рубля резко упал. Поднялись курсы доллара и евро.

