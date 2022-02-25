Сбербанк заверил в доступности наличных средств
25 февраля 202202:03
Несмотря на рост интереса россиян к снятию наличных, отделения и банкоматы Сбербанка работают в штатном режиме, следует из сообщения кредитной организации.
Отмечается, что средства доступны в полном объеме. «Средства доступны нашим клиентам в полном объеме», — сообщает банк.
Напомним, в России на фоне специальной операции в отношении Украины значительно возросла волатильность финансовых рынков, курс рубля резко упал. Поднялись курсы доллара и евро.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru