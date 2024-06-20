Сбербанк запустит обслуживание юридических лиц в Донецке и Луганске
Сбербанк начнет обслуживание юридических лиц в Донецке и Луганске с 25 июня. Об этом заявил заместитель председателя правления кредитной организации Анатолий Попов в интервью каналу «Россия 24».
«Мы сможем предложить и помощь в открытии бизнеса, помощь в открытии расчетных счетов, получение токенов ФНС для работы с отчетностью... будем осуществлять расчетно-кассовое обслуживание», — рассказал Попов.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сбербанка, с 25 июня юрлица в Луганской Народной Республике смогут получать услуги банка в МФЦ в столице региона. Кроме того, с 24 июня начнут работу несколько полноформатных офисов кредитной организации в Луганской и Донецкой народных республиках.
Ранее Сбербанк анонсировал запуск трех полноформатных отделений в Луганске и Донецке и 13 офисов партнерской сети в городах двух республик, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru