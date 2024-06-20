Сбербанк запустит обслуживание юридических лиц в Донецке и Луганске

Сбербанк начнет обслуживание юридических лиц в Донецке и Луганске с 25 июня. Об этом заявил заместитель председателя правления кредитной организации Анатолий Попов в интервью каналу «Россия 24».

Сбер запустит льготную ипотеку под 2% в ЛНР и ДНР

«Мы сможем предложить и помощь в открытии бизнеса, помощь в открытии расчетных счетов, получение токенов ФНС для работы с отчетностью... будем осуществлять расчетно-кассовое обслуживание», — рассказал Попов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сбербанка, с 25 июня юрлица в Луганской Народной Республике смогут получать услуги банка в МФЦ в столице региона. Кроме того, с 24 июня начнут работу несколько полноформатных офисов кредитной организации в Луганской и Донецкой народных республиках.

Ранее Сбербанк анонсировал запуск трех полноформатных отделений в Луганске и Донецке и 13 офисов партнерской сети в городах двух республик, напоминает 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛуганскДонецкСбербанк

Горячие новости

Все новости

партнеры