Сбербанк запустит обслуживание юридических лиц в Донецке и Луганске

«Мы сможем предложить и помощь в открытии бизнеса, помощь в открытии расчетных счетов, получение токенов ФНС для работы с отчетностью... будем осуществлять расчетно-кассовое обслуживание», — рассказал Попов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сбербанка, с 25 июня юрлица в Луганской Народной Республике смогут получать услуги банка в МФЦ в столице региона. Кроме того, с 24 июня начнут работу несколько полноформатных офисов кредитной организации в Луганской и Донецкой народных республиках.

Ранее Сбербанк анонсировал запуск трех полноформатных отделений в Луганске и Донецке и 13 офисов партнерской сети в городах двух республик, напоминает 360.ru.

