Сбербанк утратил лидерство по объему кредитов на льготную ипотеку в марте

Изменения стали следствием ввода комиссий для застройщиков за выдачу льготной ипотеки.

Доля Сбера в объеме выданных кредитов на льготную ипотеку снизилась до 33% в марте 2024 года (в феврале – 44%, в январе – 56%, в декабре - 64%), говорится в исследовании.

Лидирующие позиции занял ВТБ с 34% выданных кредитов на льготную ипотеку.

По итогам квартала показатели у Сбера выше, чем у ВТБ: 44% заключенных договоров против 19%.

В Сбере заявили, что снижение позиций на рынке ипотечных льготных кредитов «носит кратковременный характер».

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала закрыть программу льготной ипотеки, сообщило агентство РИА Новости.



