Сбербанк утратил лидерство по объему кредитов на льготную ипотеку в марте

Сбербанк уступил лидерство на рынке льготной ипотеки. Об этом 30 марта сообщает РБК со ссылкой на исследование оператора ипотечных госпрограмм «Дом.РФ».

Сбер отменил комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки

Изменения стали следствием ввода комиссий для застройщиков за выдачу льготной ипотеки.

Доля Сбера в объеме выданных кредитов на льготную ипотеку снизилась до 33% в марте 2024 года (в феврале – 44%, в январе – 56%, в декабре - 64%), говорится в исследовании.

Лидирующие позиции занял ВТБ с 34% выданных кредитов на льготную ипотеку.

По итогам квартала показатели у Сбера выше, чем у ВТБ: 44% заключенных договоров против 19%.

В Сбере заявили, что снижение позиций на рынке ипотечных льготных кредитов «носит кратковременный характер».

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала закрыть программу льготной ипотеки, сообщило агентство РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
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