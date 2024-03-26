Сбер отменил комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки

С 28 марта Сбер откажется от комиссий с застройщиков при выдаче ипотеки зарплатным клиентам. С 4 апреля кредитная организация отменит обязательное взимание комиссией с девелоперов, отметили в банке.

«При этом девелоперы по-прежнему могут применять субсидирование для снижения ставки клиента», - заявили в Сбере.

Банк ужесточил условия выдачи льготной ипотеки в начале января. Введение комиссий за оформление жилищных займов со ставкой 8% вызвало конфликт между кредитными организациями и застройщиками, передает «Радиоточка НСН».

