Сбер отменил комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки
Сбер намерен отказаться от взимания комиссий с девелоперов при выдаче льготной ипотеки, сообщила пресс-служба кредитной организации.
С 28 марта Сбер откажется от комиссий с застройщиков при выдаче ипотеки зарплатным клиентам. С 4 апреля кредитная организация отменит обязательное взимание комиссией с девелоперов, отметили в банке.
«При этом девелоперы по-прежнему могут применять субсидирование для снижения ставки клиента», - заявили в Сбере.
Банк ужесточил условия выдачи льготной ипотеки в начале января. Введение комиссий за оформление жилищных займов со ставкой 8% вызвало конфликт между кредитными организациями и застройщиками, передает «Радиоточка НСН».
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