Набиуллина предложила закрыть программу льготной ипотеки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала закрыть программу льготной ипотеки, сообщило агентство РИА Новости.

Путин заявил о росте инфляции из-за льготной ипотеки

Руководитель Центробанка заявила, что практику массовой льготной ипотеки следует прекратить летом 2024 года и больше не возобновлять. При этом, заверила Набиуллина, регулятор поддерживает адресные программы, например, льготную ипотеку.

Ранее Набиуллина порекомендовала россиянам держать сбережения в рублях.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
ТЕГИ:ИпотекаЛьготыЦентробанкЭльвира Набиуллина

Горячие новости

Все новости

партнеры