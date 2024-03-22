Набиуллина предложила закрыть программу льготной ипотеки
22 марта 202416:27
Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала закрыть программу льготной ипотеки, сообщило агентство РИА Новости.
Руководитель Центробанка заявила, что практику массовой льготной ипотеки следует прекратить летом 2024 года и больше не возобновлять. При этом, заверила Набиуллина, регулятор поддерживает адресные программы, например, льготную ипотеку.
Ранее Набиуллина порекомендовала россиянам держать сбережения в рублях.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru