Сбербанк стал брать на работу осужденных

Сбербанк начал привлекать к работе россиян, приговоренных судом к исправительным работам. Об этом «Газете.ru» рассказал председатель Правления Сбербанка Анатолий Попов.

В новом проекте кредитной организации участвуют осужденные граждане, получившие возможность свободного перемещения за хорошее поведение. Заключение им заменено на исправительный труд.

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Попов пояснил, что поддержал этот проект из-за важности ля Сбербанка социальных инициатив. В данном случае это будет помощь в трудоустройстве граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, отмечает Ura.ru.

В Сбербанке также утверждают, что для клиентов учреждения это не несет никаких рисков: осужденные не будут иметь доступ к персональным данным или банковским данным.

Ранее сообщалось, что глава Сбербанка Герман Греф после командировки в Европу начал работать удаленно на фоне ситуации с коронавирусом. В пресс-службе банка заявили, что «как ответственный руководитель он последовал рекомендациям о двухнедельной самоизоляции».


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ФОТО: РИА Новости/
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