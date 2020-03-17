Сбербанк стал брать на работу осужденных
Сбербанк начал привлекать к работе россиян, приговоренных судом к исправительным работам. Об этом «Газете.ru» рассказал председатель Правления Сбербанка Анатолий Попов.
В новом проекте кредитной организации участвуют осужденные граждане, получившие возможность свободного перемещения за хорошее поведение. Заключение им заменено на исправительный труд.
Попов пояснил, что поддержал этот проект из-за важности ля Сбербанка социальных инициатив. В данном случае это будет помощь в трудоустройстве граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, отмечает Ura.ru.
В Сбербанке также утверждают, что для клиентов учреждения это не несет никаких рисков: осужденные не будут иметь доступ к персональным данным или банковским данным.
Ранее сообщалось, что глава Сбербанка Герман Греф после командировки в Европу начал работать удаленно на фоне ситуации с коронавирусом. В пресс-службе банка заявили, что «как ответственный руководитель он последовал рекомендациям о двухнедельной самоизоляции».
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