Forbes назвал самые надежные российские банки

В начале февраля НСН писала, что Forbes опубликовал обновленный список самых состоятельных россиян. На первом месте рейтинга оказался один из основных совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин. С состоянием в 25,1 миллиарда долларов он обогнал главу и совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона и главу «Лукойла» Вагита Алекперова.

Потанин увеличил свое состояние благодаря росту акций «Норникеля». По данным издания, с начала 2019 года ценные бумаги металлургического гиганта прибавили около 60%, отмечает Ura.ru.