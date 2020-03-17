Forbes назвал самые надежные российские банки

Райффайзенбанк возглавил рейтинг ста наиболее надежных российских банков, который был представлен Forbes. Отмечается, что годом ранее он занимал в списке вторую строчку, однако теперь вырвался в лидеры, обогнав «Юникредит банк» - в 2019 именно он возглавлял список. Замыкает тройку лидеров, как и прошлом году, Росбанк. Далее следуют Сбербанк и Ситибанк, пишет Газета.ру.

Среди частных банков лидером оказался Альфа-банк, занявший в общем рейтинге 26-ую позицию.

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В начале февраля НСН писала, что Forbes опубликовал обновленный список самых состоятельных россиян. На первом месте рейтинга оказался один из основных совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин. С состоянием в 25,1 миллиарда долларов он обогнал главу и совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона и главу «Лукойла» Вагита Алекперова.

Потанин увеличил свое состояние благодаря росту акций «Норникеля». По данным издания, с начала 2019 года ценные бумаги металлургического гиганта прибавили около 60%, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
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