Сбербанк снизил ставки по нескольким вкладам
Сбербанк принял решение о снижении максимальных ставок по нескольким вкладам после очередного повышения ключевой ставки Центробанком.
Размер максимальной ставки по «СберВкладу» без капитализации снизился на 0,99% и составил 9,97%. Также решение коснулось доходности по вкладу «СберВкладЛидер» для премиальных клиентов.
Сбербанк в пятницу поднял ставки по ипотеке на 0,5%.
Центральный банк 15 сентября повысил ключевую ставку до 13% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что жесткая денежно-кредитная политика сохранится продолжительное время, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru