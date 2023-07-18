Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10%

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Изменения коснутся всех, включая самозанятых. Об этом говорится в сообщении банка.

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В прошлом месяце организация выдала 111 тысяч ипотечных кредитов на рекордную общую сумму с начала года - 364 миллиарда рублей.

Самыми популярными регионами у заемщиков стали Москва, Подмосковье и Краснодарский край.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что чистая прибыль Сбербанка за первые полгода составила 727,8 миллиарда рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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