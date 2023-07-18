Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10%
18 июля 202311:08
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Изменения коснутся всех, включая самозанятых. Об этом говорится в сообщении банка.
В прошлом месяце организация выдала 111 тысяч ипотечных кредитов на рекордную общую сумму с начала года - 364 миллиарда рублей.
Самыми популярными регионами у заемщиков стали Москва, Подмосковье и Краснодарский край.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что чистая прибыль Сбербанка за первые полгода составила 727,8 миллиарда рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru