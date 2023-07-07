«Известия»: Банк России рассматривает лизинг жилья как альтернативу ипотеке

Как отметили в регуляторе, услуги рынка лизинга подходят для заемщиков, которые по каким-то причинам не могут воспользоваться ипотекой. В частности, речь идет о россиянах без кредитной истории, не имеющих средств на первоначальный взнос, проходивших процедуру банкротства.

Для развития этого направления потребуется проработать некоторые вопросы. Так, для распространения коммерческого лизинга жилья следует ввести регулирование в отношении участников рынка, установив минимальные требования к их финансовой устойчивости, прозрачности деятельности и обеспечив надлежащую защиту прав клиентов.

«Кроме того, для развития спроса на новую услугу необходимо выравнять финансовые условия работы лизинга жилья и ипотеки в части зачета НДС и расчета налога на имущество», — указали в ЦБ.

Также необходимо исключить возможность использования лизинга как «способа оптимизации балансов застройщиков» и обхода ограничений на ипотечном рынке. В Банке России подчеркнули, что ведется межведомственное обсуждение вопроса.

