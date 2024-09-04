Сбербанк: Ситуация с ликвидностью в юанях в РФ остается острой
Острой ситуацией назвал дефицит юаней на российском рынке, старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов в кулуарах Восточного экономического форума, сообщает «Интерфакс».
По его словам, перспектив для ее улучшения пока нет.
«Новых кредитов в юанях из-за дефицита ликвидности в этой валюте практически нет, и эта ситуация наблюдается уже давно», - отметил старший вице-президент Сбербанка.
Он пояснил, что большой объем кредитов в юанях на балансах банков в этом году и конце прошлого года был связан с конвертацией в них задолженности в долларах и евро.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что 90% платежей между РФ и Китаем идут в рублях и юанях, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сбербанк: Ситуация с ликвидностью в юанях в РФ остается острой
- Оскорбивший россиян болгарский турист умер в турецком отеле после драки
- СМИ: Миа Бойка попросила родителей квадроберши забрать заявление
- Посол Ерхов: В Турции «выдавливают» компании, занятые транзитом товаров в Россию
- Депутат Шеремет назвал разумным отказ Маска помогать ВСУ в ударах по Крыму
- Две управляемые авиационные бомбы сбили над Курской областью
- Армения примет участие в саммите БРИКС в Казани
- Против двоих мужчин возбудили дело о хулиганстве за перестрелку в Химках
- Захарова: Москва готовит ответ Лондону за его участие в атаках ВСУ на Россию
- Россиянам назвали главные неденежные бонусы от работодателя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru