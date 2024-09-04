Сбербанк: Ситуация с ликвидностью в юанях в РФ остается острой

Острой ситуацией назвал дефицит юаней на российском рынке, старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов в кулуарах Восточного экономического форума, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, перспектив для ее улучшения пока нет.

«Новых кредитов в юанях из-за дефицита ликвидности в этой валюте практически нет, и эта ситуация наблюдается уже давно», - отметил старший вице-президент Сбербанка.

Он пояснил, что большой объем кредитов в юанях на балансах банков в этом году и конце прошлого года был связан с конвертацией в них задолженности в долларах и евро.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что 90% платежей между РФ и Китаем идут в рублях и юанях, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Демьянчук
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