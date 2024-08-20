СМИ: Китай стал возвращать платежи из РФ за уже поставленные товары

Банки Китая начали возвращать некоторым бизнесменам из России платежи за уже поставленные товары. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на экспертов.

Так, один из предпринимателей сообщил, что получил обратно платеж в юанях через три месяца после оплаты. К этому времени товар уже был получен и растаможен. Другой бизнесмен поделился, что около трех месяцев ожидал прохождения платежа в банке КНР, однако так же получил средства обратно после поставки и растаможки продукции. Еще один представитель бизнеса рассказал изданию, что китайский поставщик уведомил его о невозможности получения платежа в банке, и в связи с этим решил вернуть средства.

По словам партнера адвокатского бюро Nordic Star Андрея Гусева, его клиенты сталкивались с подобными проблемами, при этом не идет речи о массовом возврате платежей, отмечает Ura.ru. В свою очередь, коммерческий директор экспедитора «РМ лоджистик» Евгений Фаренец заявил о массовости явления. Как отметил эксперт, часто поставщик из Китая после частичной предоплаты отгружает товар покупателю из России с условием полной оплаты в срок пять дней. Однако на стороне банка в КНР возникает проблема с оплатой, деньги и груз «зависают». В то же время в ряде случаев товар успевают растаможить, и стороны определяют альтернативные схемы оплаты.

