Хуснуллин: Программу льготной ипотеки будут развивать на новых территориях

Программа льготного ипотечного кредитования появится в новых регионах России. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин после заседания правительственной комиссии по региональному развитию.

Правительство продлило программу льготной ипотеки до 1 июня 2024 года

«Будем развивать ипотеку на новых территориях - решение принято, что мы льготную ипотеку будем там развивать», — цитирует Хуснуллина ТАСС.

По словам вице-премьера, объемы ипотеки в новых регионах будут небольшими, однако это станет «заделом на будущее» для рынка жилищного строительства.

В четверг правительство приняло решение о продлении программы льготной ипотеки до 1 июня 2024 года, напоминает Ura.ru. Кроме того, власти расширят условия программы семейной ипотеки, воспользоваться ею смогут семьи с двумя несовершеннолетними детьми, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Марат ХуснуллинЖильеРегионыИпотека
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