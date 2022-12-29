Хуснуллин: Программу льготной ипотеки будут развивать на новых территориях

«Будем развивать ипотеку на новых территориях - решение принято, что мы льготную ипотеку будем там развивать», — цитирует Хуснуллина ТАСС.

По словам вице-премьера, объемы ипотеки в новых регионах будут небольшими, однако это станет «заделом на будущее» для рынка жилищного строительства.

В четверг правительство приняло решение о продлении программы льготной ипотеки до 1 июня 2024 года, напоминает Ura.ru. Кроме того, власти расширят условия программы семейной ипотеки, воспользоваться ею смогут семьи с двумя несовершеннолетними детьми, отмечает РЕН ТВ.

