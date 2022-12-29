Хуснуллин: Программу льготной ипотеки будут развивать на новых территориях
Программа льготного ипотечного кредитования появится в новых регионах России. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин после заседания правительственной комиссии по региональному развитию.
«Будем развивать ипотеку на новых территориях - решение принято, что мы льготную ипотеку будем там развивать», — цитирует Хуснуллина ТАСС.
По словам вице-премьера, объемы ипотеки в новых регионах будут небольшими, однако это станет «заделом на будущее» для рынка жилищного строительства.
В четверг правительство приняло решение о продлении программы льготной ипотеки до 1 июня 2024 года, напоминает Ura.ru. Кроме того, власти расширят условия программы семейной ипотеки, воспользоваться ею смогут семьи с двумя несовершеннолетними детьми, отмечает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 146 / сут.
Умерли
394 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 815 / сут.
- Опрос: большинство россиян потратят на новогодний стол до 10 тысяч рублей
- Строительство водовода из Дона для обеспечения Донецка завершат к марту
- В Совфеде озвучили «формулу мира» России
- Кабмин направит около 39 млрд рублей на строительство медучреждений в регионах
- Депутаты Верховной рады отменили новогодние каникулы
- ФСБ задержала в Херсонской области агента, передававшего СБУ координаты российских военных
- В Госдуме назвали бредом заявления о роли России в разжигании сербско-косовского конфликта
- Хуснуллин: Программу льготной ипотеки будут развивать на новых территориях
- Мошенники предлагают россиянам поучаствовать в розыгрыше алкоголя через WhatsApp
- Силуанов заявил, что падение ВВП в 2022 году составит порядка 2,7%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru