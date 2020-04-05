Сбербанк рассказал о дополнительных требованиях для кредитных каникул
Лимиты кредитов – самое главное требование, которое определяет, имеет ли право заемщик на кредитные каникулы, или нет. Это условие предусмотрено принятым 3 апреля в России законом, разъяснил Сбербанк.
Так, по ипотеке сумма кредита не должна превышать лимит в 1,5 млн руб., по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей – 300 000 руб., по автокредитам – 600 000 руб., по потребительским кредитам для физических лиц – 250 000 руб., по кредитным картам для физических лиц – 100 000 руб., уточняют «Ведомости».
Еще одним условием для оформления ипотечных каникул является снижение официального, облагаемого налогом дохода за последний месяц по сравнению со средним доходом за 2019 г. Отмечается, что кредит при этом должен быть получен до 3 апреля 2020 года.
Закон предусмотрел перечень подтверждающих доход документов, которые необходимо предоставить в банк в течение 90 дней.
Вице-президент Ассоциации российских банков, член совета директоров банка «Юнистрим» Олег Скворцов в эфире НСН посоветовал заемщикам не ждать милости от банков в связи с кредитными каникулами и стараться выплачивать все возникшие долги.
«В текущей ситуации заемщики должны понимать, что банки не простят им проценты, накопившиеся за время кредитных каникул. Их надо погашать. Понятно, что доля просроченной задолженности будет расти. Банки, думаю, будут предлагать реструктуризировать кредиты. Для физлиц это будет возможность смягчить свою кредитную нагрузку, если они попали в тяжелую ситуацию. Не нужно ждать чуда. Конечно, людям помогут, но помощь эта не может быть бесконечной. Реальной поддержкой вкладчикам со стороны банков может быть реструктуризация», - заявил эксперт.
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